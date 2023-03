Auto: Stellantis, il marchio Fiat sbarca in Algeria, sei modelli in vendita dal 21 marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina celebriamo il ritorno in Algeria di Fiat: un marchio iconico con una delle cinque tradizioni automobilistiche più longeve al mondo. Dal 1899 la missione del nostro brand non è cambiata: fornire risposte accessibili e intelligenti alle esigenze di mobilità di ogni cliente. La 500 Hybrid sarà la prima Fiat a essere costruita in Algeria, seguita rapidamente dal Doblò e, tra qualche anno, anche da un nuovissimo modello (al momento ancora tra le mani dei nostri designer). Ma già oggi stiamo aprendo gli ordini per la 500 Hybrid e per le due “stelle per la famiglia”, la Tipo e la 500X, e per le nostre “stelle del mondo LCV”: Ducato, Scudo e Doblò. In Algeria, quindi, c’è già una Fiat per ogni esigenza” ha dichiarato Olivier Francois, Ceo del marchio Fiat. (Com)