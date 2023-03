Diritti: Maiorino (M5s), congedo paterno sia identico a quello per madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo la festa del papà, ma alle parole e ai ringraziamenti per l'importante ruolo che quotidianamente svolgono nelle famiglie e per i figli devono seguire atti concreti. Il fatto che, come rilevato da Save the Children, negli ultimi anni sia aumentata la percentuale dei congedi di paternità è certamente un buon segnale, non privo però di zone d'ombra: ad usufruirne di più, infatti, sono gli uomini che lavorano in imprese grandi e con contratti a tempo indeterminato. Ho presentato, già a partire dal 2019, una proposta di legge per far sì che il congedo paterno sia identico a quello materno, come ora avviene in Spagna, ad esempio. Ciò servirebbe non solo ad alleviare le cure per il nuovo nato sulle spalle delle donne, ma anche a valorizzare la figura del padre. Serve uno sforzo comune per far fare al nostro Paese un passo avanti per i diritti delle famiglie, uscendo da logiche vetuste usate, troppo spesso, al solo scopo di gettare fumo negli occhi dell'opinione pubblica. Il M5s su questo c'è e c'è sempre stato: il congedo paterno paritario è nel nostro programma politico e siamo disposti a dialogare con tutte le forze politiche che intendano impegnarsi per realizzarlo". Lo afferma in una nota la vice capogruppo del M5s al Senato e coordinatrice del Comitato Politiche di genere e Diritti civili, Alessandra Maiorino. (Com)