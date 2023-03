Salario minimo: Donno (M5s), governo non dà risposte, vuole lavoratori con paghe da fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che sul salario minimo ci sia la convergenza di alcuni partiti, peccato solo che nella passata legislatura questa proposta si sarebbe potuta già approvare". Lo ha detto a Sky Agenda Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale M5s. "Siamo convinti che serva un salario minimo dignitoso, oggi ci sono 4 milioni di lavoratori poveri al di sotto di una paga di mille euro. Come si fa a sopravvivere o dire che il lavoro è dignitoso con queste paghe da fame? Evidentemente - ha ripreso - il governo su questo non vuole dare risposte, vuole creare nuovi precari e nuovi schiavi. La contrattazione collettiva da sola non basta se ci sono così tanti lavoratori che vivono con salari bassi: un esempio è il contratto dei vigilantes che a oggi è fermo a 4,60 euro lordi l'ora. Non è vero inoltre che stabilendo un salario minimo i salari più alti si abbassano. Bisogna intervenire per mettere una soglia minima al di sotto della quale non è lavoro ma schiavitù e sfruttamento. Il governo poi è intervenuto sul taglio del costo del lavoro ma si tratta dell'1 per cento, cioè 8 o 10 euro in più in busta paga, ma non è sufficiente. Mettiamo in campo strumenti seri. Non c'è chiarezza del governo sulle misure per tutelare famiglie, lavoratori e imprese", ha concluso Donno. (Rin)