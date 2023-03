Fisco: Cattaneo (FI), riforma punto di partenza, tasse sono ossessione di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma fiscale è il punto di partenza di un percorso che riempiremo ulteriormente di contenuti. Forza Italia lavora per un fisco più semplice e leggero, per una tregua fiscale sulle cartelle esattoriali e per una lotta dura agli evasori. Sappiamo che, storicamente, mettere tasse è l'ossessione della sinistra. Non a caso, anche nel programma della Schein si parla di patrimoniale, tasse di successione e ritorno alle imposte sulla prima casa. Non è concepibile e non è etico che in Italia si paghino tasse per un importo pari al 43,8% del reddito e che vengano inviate 50 milioni di cartelle esattoriali, mettendo in ginocchio chi è già in difficoltà". Lo ha dichiarato il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, a Sky Tg24. "Se i salari non aumentano, e di certo non possono aumentare per legge, è solo perché non cresce il Pil. Prima di pensare a redistribuire la ricchezza, come invoca la sinistra, è necessario crearla. E questo lo si può fare solo sostenendo quel ceto medio che per troppo tempo è stato soffocato dalle tasse. I giovani hanno bisogno di opportunità e non di qualche centinaio di euro di mance come il Reddito di cittadinanza voluto dai Cinque stelle e dal Pd. Forza Italia, con il Presidente Berlusconi, ha un'idea orgogliosamente diversa: vuole la Flat tax a 15 mila euro per chi apre una partita Iva, la detassazione totale per chi assume a tempo indeterminato gli under 35, meno burocrazia per chi vuole aprire un'attività", ha concluso. (Rin)