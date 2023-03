Roma: controlli a contrasto di furti e borseggi, nove arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei controlli attivati per la Maratona di Roma, tre uomini di origini bosniache di 33, 44 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine, provenienti dal campo rom di via Pontina, sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri, in via del Fagutale, subito dopo aver infranto il vetro posteriore sinistro di un’auto con targa tedesca. I tre uomini hanno derubato uno zaino di pronto soccorso, con relativo materiale di primo intervento. E quindi sono stati arrestati. La refurtiva è stata restituita al proprietario, un infermiere tedesco che accompagnava a Roma un paziente. In altri due diversi episodi i carabinieri hanno arrestato anche un giovane di 24 anni, originario della Libia, senza fissa dimora e un ragazzo di origini georgiane di 34 anni, sorpresi entrambi mentre cercavano di portare via della merce senza pagarla da un negozio in zona Termini. (segue) (Rer)