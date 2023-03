Roma: controlli a contrasto di furti e borseggi, nove arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre con l'accusa di furto, due ragazze originarie del sud America, di 25 e 19 anni, sono state arrestate dai militari dopo aver tentato di asportare merce da un negozio di via Nazionale. Infine è stato arrestato un 34enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre si impossessava di un portafogli di una giovane turista in via dei Pastini. Recuperato il portafogli, l'uomo è stato ammanettato e condotto in caserma. (Rer)