Milano: 16 enne aggredito e derubato a bordo di monopattino, tre arresti

- Nella notte, i carabinieri hanno arrestato per rapina in concorso tre persone: un 21 enne togolese e due italiani di 17 e 19 anni. Due di questi sono stati anche denunciati per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Alle 23:30 i carabinieri sono intervenuti in via Pontaccio, all'angolo con via Brera, dove un 16 enne italiano era stato aggredito mentre era a bordo di un monopattino elettrico a noleggio. Secondo una prima ricostruzione, i tre giovani lo hanno circondato e, dopo averlo scaraventato a terra, gli hanno strappato una collana in argento dal collo, per poi darsi alla fuga utilizzando il monopattino sottrattogli. Le immediate ricerche dei militari dell'Arma lungo la direzione di fuga indicata dalla giovane vittima, hanno permesso di rintracciare, tra via Brera e via del Carmine, gli autori della rapina, rinvenendo nella disponibilità del 19 enne la collana rubata e due coltelli indosso agli altri due. La collana è stata restituita alla vittima e i due coltelli posti sotto sequestro. I due maggiorenni arrestati sono stati portati presso la Casa Circondariale di Milano "San Vittore", mentre il minore presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Milano "Cesare Beccaria". (Com)