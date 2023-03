Regno Unito: "The Times", presidente Bbc ha favorito l'assunzione di una sua amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bbc, Richard Sharp, ha aiutato un’amica a diventare consulente retribuito della società in materia di standard editoriali e imparzialità. È quanto riferisce il quotidiano “The Times”, secondo cui Sharp ha proposto Caroline Daniel, una sua amica, per un ruolo di consulente retribuito presso la Bbc nel 2021. Daniel sarebbe stata presentata a un altro dirigente della società, che stava sovrintendendo alla nomina, consentendole di ottenere l’incarico. Lo scorso giugno, Sharp ha poi approvato la nomina dell’amica a un secondo incarico, quello di consulente editoriale esterno della Bbc, senza dichiarare pubblicamente la loro amicizia. Sharp, 67 anni, ex banchiere di Goldman Sachs, è un caro amico di Daniel e di suo marito, l'attore Christopher Villiers. (Rel)