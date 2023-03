Francia: Macron riceve domani segretario generale Organizzazione internazionale francofonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà domani il segretario generale dell'Organizzazione internazionale della francofonia, Louise Mushikiwabo, per discutere dei prossimi grandi eventi internazionali, comprese le Olimpiadi di Parigi nel 2024. Lo ha annunciato domenica l'Eliseo. L'incontro si svolgerà a fine mattinata all'Eliseo in occasione della Giornata Internazionale della francofonia. "La discussione si concentrerà sull'attuazione di progetti comuni a favore della francofonia come vettore di creazione, dinamismo economico e apprendimento", ha riferito la presidenza francese. Il colloquio servirà anche a di discutere della preparazione del prossimo vertice della Francofonia che si svolgerà in Francia nel 2024, dopo quello di Djerba, in Tunisia, nel 2022, nonché "del ruolo della lingua francese" nei grandi incontri internazionali a venire, comprese le Olimpiadi di Parigi. Macron parlerà anche della componente francofona dei suoi viaggi in Louisiana, negli Stati Uniti, nel dicembre del 2022, nonché in Congo-Brazzaville e nella Repubblica democratica del Congo, il Paese francofono più popoloso del mondo, avvenuto all’inizio del mese.(Frp)