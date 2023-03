Libano: segretario generale Hezbollah riceve delegazione movimento palestinese Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha ricevuto una delegazione del movimento palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, guidata dal vicepresidente dell’ufficio politico, Saleh el Arouri. Lo ha riferito un comunicato di Hezbollah diffuso dal sito web d'informazione "Lebanon 24". I due hanno discusso “degli ultimi sviluppi in Palestina, in particolare in Cisgiordania e Gerusalemme” e della situazione politica e di sicurezza nella regione. Hezbollah non ha fornito ulteriori dettagli sulla data e il luogo dell’incontro. (segue) (Lib)