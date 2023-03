Roma: lettera autografa di D'Annunzio rubata anni fa torna alla Biblioteca nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A riconsegnare la lettera al direttore della Biblioteca nazionale di Roma, Stefano Campagnolo, è stato il comandante della sezione antiquariato del reparto operativo per la tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei carabinieri, il tenente Martina De Vizio. “L’importante recupero della preziosa lettera scritta da D’Annunzio dimostra come sia necessario tenere sempre alto il livello di attenzione anche su questi documenti. Deve, inoltre, aumentare anche la percezione da parte dell’opinione pubblica che questi siano reati contro la collettività e contro il patrimonio di tutti", ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rivolgendo un plauso ai carabinieri. "L’operazione conferma il costante impegno nella lotta al traffico illecito di beni culturali condotta dal comando per la tutela del patrimonio culturale e la proficua collaborazione con gli organi centrali e periferici del ministero della Cultura", ha aggiunto il generale di brigata Vincenzo Molinese, comandante dei carabinieri del reparto tutela del patrimonio culturale. (Rer)