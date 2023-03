© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ricostruzioni in corso i pulmini andati a fuoco nella notte sulla via Ostiense di Roma erano in sosta davanti a un'officina di riparazioni e vendita auto. Non sarebbero mezzi adibiti esclusivamente al trasporto scolastico ma veicoli per il trasporto di persone. Indagano i carabinieri di Ostia. (Rer)