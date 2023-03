Spagna: relatore mozione sfiducia contro Sanchez, il suo è un "governo Frankenstein"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez non funziona perché è un "esecutivo Frankenstein". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", l'economista Ramon Tamames, relatore della mozione di sfiducia del partito di estrema destra Vox contro il cao del governo che sarà discussa al Congresso dei deputati il 22 marzo prossimo. Secondo Tamames, il governo di Sanchez è "legittimo" ma il problema "è la sua composizione e il suo programma". Alla domanda se l'obiettivo del suo essere il relatore di Vox nel presentare la mozione sia quello di "ammorbidire" l'immagine del partito, Tamames ha risposto che non intende "scolorire" la formazione guidata da Santiago Abascal. L'economista ha evidenziato che il suo auspicio è che la Spagna abbia un governo di coalizione di partiti nazionali che difendono la Costituzione e la monarchia parlamentare. Per quanto riguarda il movimento indipendentista catalano, Tamames ha sottolineato che "una cosa è accettare le nazionalità e un'altra è accettare la disintegrazione della Spagna", aggiungendo di aver votato contro il diritto all'autodeterminazione nel 1977. (Spm)