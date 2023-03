Roma: Gualtieri, complimenti ai vincitori della Maratona, grande festa cittadina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rivolge i complimenti a Taoufik Allam e Betty Chepkwony vincitori della gara competitiva di Run Rome The Marathon. In un messaggio su Facebook il sindaco si congratula anche con "gli oltre 30 mila partecipanti alla maratona di Roma, la più bella del mondo. Grazie - scrive Gualtieri - per averci regalato una giornata di sport unica, nel segno della solidarietà e della pace". (Rer)