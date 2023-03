Ucraina: Putin, volevamo risolvere questione Donbass pacificamente, Occidente ci ha preso in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sperava che la questione del Donbass potesse essere risolta pacificamente, ma i partner occidentali hanno mentito e preparato l'Ucraina alle ostilità. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a “Rossija-1”. Durante l'intervista, a Putin è stato chiesto se valesse la pena lanciare un'operazione militare speciale in Ucraina nel 2014 e il presidente ha risposto che la Russia partiva dal presupposto che Mosca sarebbe stata in grado di risolvere il conflitto con mezzi pacifici e non cercava lo scontro. "E tutto ciò che è accaduto in Crimea è accaduto, come sapete. Questo è ovvio a tutti. Semplicemente non potevamo rifiutare il nostro sostegno e la nostra protezione alla Crimea. Era nostro sacro dovere proteggere la Crimea", ha detto Putin. "Per quanto riguarda il Donbass, contavamo sul fatto che saremmo stati in grado di risolvere pacificamente questo problema. Ma come risulta ora, lo vediamo - siamo stati semplicemente presi per il naso, nessuno dei nostri cosiddetti partner stava cercando di risolvere qualsiasi cosa con mezzi pacifici, ma ha semplicemente riempito di armi l’Ucraina e l'ha preparata alle ostilità", ha sottolineato Putin.(Rum)