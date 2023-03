© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale speciale Usa per il clima John Kerry si recherà a Oaxaca, in Messico, dal 20 al 22 marzo. Kerry, riferisce una nota del dipartimento di stato, incontrerà il presidente Lopez Obrador e alti funzionari del governo messicano per discutere questioni legate al contrasto alla crisi climatica e alla promozione della transizione verso l'energia pulita. (Was)