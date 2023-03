Russia: Cremlino su parole ministro Giustizia tedesco, procediamo sulla base nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia procederà sulla base dei suoi interessi in merito alle relazioni diplomatiche con la Germania. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann. In un'intervista al quotidiano "Bild", Buschmann ha affermato che, una volta entrato in vigore il mandato di arresto della Corte penale internazionale nei confronti di Putin, il presidente russo sarebbe stato arrestato in caso di suo ingresso nel territorio tedesco. "La Russia sta facendo e farà tutto ciò che corrisponde ai suoi interessi", ha detto Peskov, ribadendo che Mosca considera "legalmente nulla" ogni decisione della Cpi.(Rum)