Roma: controlli a Ostia, dieci denunce per diversi reati

- Un servizio di controllo straordinario nelle aree della movida di Ostia, maggiormente frequentate da giovanissimi, ha permesso ai carabinieri di identificare 264 persone e denunciarne dieci per diversi reati. Nel corso delle attività ispettive sono stati verificati 96 veicoli e a un automobilista è stata ritirata la patente. In via del Faro di Fiumicino sono state deferite due persone di 30 e 27 anni, di origini cubane, per ricettazione di un telefono celllare, sottratto poco prima a una ragazza. Attraverso la geolocalizzazione del dispositivo i militari sono riusciti a individuare i due ladri, non molto distanti dal luogo del furto. Il cellulare è stato riconsegnato alla vittima. (segue) (Rer)