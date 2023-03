Roma: controlli a Ostia, dieci denunce per diversi reati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, un 40 enne originario di Napoli, ma residente a Fiumicino è stato denunciato perché è stato trovato in possesso di una riproduzione contraffatta della placca metallica, con segno distintivo della polizia di Stato, senza matricola. Tre donne di 29, 32 e 36 anni, inoltre sono state denunciate per tentato furto in un esercizio commerciale. Ancora, è stato deferito un uomo di 37 anni perché portava in auto un bastone e il passeggero che era con lui è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish. (segue) (Rer)