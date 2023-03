© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro uomo che non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha quindi innescato un inseguimento al termine del quale gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato poiché risultato positivo all’alcoltest. In ultimo, un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish, un bilancino di precisione e pertanto è stato denunciato per spaccio. (Rer)