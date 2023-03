Svizzera: lavoratori bancari chiedono task force per salvare posti di lavoro Credit Suisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei dipendenti di banca svizzeri ha chiesto l'immediata creazione di una task force per affrontare il rischio relativo alla perdita di posti di lavoro in Credit Suisse. L'associazione ha dichiarato di aver contattato ieri la dirigenza dell'istituto e che la task force proposta includerà rappresentanti della direzione e dei lavoratori. "C'è una posta in gioco enorme per i circa 17 mila dipendenti di Credit Suisse in Svizzera, e quindi anche per la nostra economia nazionale", ha comunicato l'associazione. (Geb)