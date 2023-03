Credito: “Financial Times”, Ubs offre un miliardo di dollari per acquisire Credit Suisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca svizzera Ubs ha offerto un miliardo di dollari per l’acquisizione di Credit Suisse. È quanto riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui il governo svizzero intende modificare le leggi in vigore per aggirare il voto degli azionisti sulla transazione e completare l’operazione fra le due principali banche elvetiche in tempi rapidi. L'accordo proposto per tutte le azioni tra le due maggiori banche svizzere dovrebbe essere firmato questa sera, riferisce il “Financial Times”, aggiungendo che l'accordo sarà fissato sulla base del prezzo delle azioni di Credit Suisse alla chiusura dei mercati di venerdì scorso.(Rel)