Ucraina: Juncker, improbabile una rapida adesione all'Ue

- È improbabile e imprudente promettere all’Ucraina una rapida adesione all’Unione europea. Lo ha detto l’ex presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel corso del podcast “Wortwechsel” del quotidiano “Luxemburger Wort”. Juncker ha messo in guardia dal sollevare aspettative irrealistiche sull'adesione anticipata dell'Ucraina all'Ue. "Sono molto turbato per l'imprudenza di molti politici, anche alcuni attivi in Occidente, che promettono all'Ucraina una rapida adesione, non lo vedo probabile", ha detto Juncker. A lungo termine, tuttavia, l’ex presidente della Commissione europea ha detto di considerare "altamente probabile" un ingresso di Kiev nell’Ue. (Beb)