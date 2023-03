Papa: La Russa, sua opera è conforto per milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo i miei auguri a Papa Francesco per il 10mo anniversario dell'inizio del mandato petrino. La sua opera e la sua quotidiana preghiera sono conforto e incoraggiamento per milioni di persone. Oggi celebriamo la festa del Papa e la festa dei papà, accomunati dalla figura di San Giuseppe, un sognatore e un artigiano di pace. Auguri al Papa e auguri ai papà che continuano a lavorare e a sognare il meglio per i loro figli". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Rin)