Roma: in 30 mila per la Maratona tra bandiere della pace e costumi variopinti

- Sono accorsi in 30 mila per la Maratona di Roma. Una grande festa cittadina, oltre che una gara atletica da 42 chilometri, che ha attraversato la Capitale toccando i punti più belli dal punto di vista archeologico e paesaggistico. Alle 8 in punto si sono levate le frecce tricolore in piazza Venezia e l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, ha dato il via ufficiale alla corsa competitiva. Alla linea di partenza favoriti 12 uomini e 8 donne, quasi tutti atleti africani. Tra palloncini, elmi da gladiatore, cagnolini sulle spalle, borracce e zainetti l'evento sportivo è stato occasione di incontro per persone provenienti da tutto il mondo. Tra fotografie con il cellulare, costumi bizzarri sfoggiati per l'occasione, e chi trasforma la corsa in una passeggiata tra le vie del centro sono stati due i percorsi amatoriali, di cui uno aperto a circa 500 animali domestici grazie alla "Stracanina". (segue) (Rer)