Roma: in 30 mila per la Maratona tra bandiere della pace e costumi variopinti (2)

- Prima partenza alle ore 8 per i maratoneti che sono stati accolti con grande calore grazie alla tradizionale esibizione del tenore Carlo Assogna che ha intonato le note dell'inno nazionale, mentre le Frecce Tricolori hanno anticipato i festeggiamenti, nelle prossime settimane, i cento anni dell'Aeronautica Militare. Tante le attrazioni lungo il percorso anche bande musicali, gruppi di danzatori, majorettes a cui, per la prima volta nella storia di una maratona, si aggiunge il lavoro di realizzazione di un murales, che è stato completato entro il passaggio dell'ultimo concorrente. Poco dopo le 10 è stato tagliato il traguardo dai vincitori e il pubblico in attesa ha esultato tra bandiere della pace e altre in rappresentanza dei diversi Paesi del mondo. (Rer)