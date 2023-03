Ucraina: ministra Esteri francese Colonna, non c’è pace senza giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è pace senza giustizia: sono le parole della ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, in un’intervista rilasciata al “Journal du dimanche” in cui parla, fra i vari temi, del mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. 2Questa decisione è estremamente importante perché significa che chiunque si macchi di crimini di guerra o crimini contro l'umanità sarà ritenuto responsabile, indipendentemente dal suo status o grado. Ora, nessun anello della catena può pensare che queste persone sfuggiranno alla giustizia e questo dovrebbe far riflettere molte persone, o quantomeno lo spero. Si tratta quindi di una decisione che può cambiare il corso degli eventi”, ha detto Colonna. “La Francia sostiene la Corte, così come aiuta la giustizia ucraina inviando sul posto squadre specializzate per documentare gli abusi o identificare le vittime. È uno degli Stati che lo scorso anno ha presieduto la Cpi e il 22 settembre ho avuto l'onore di presiedere la riunione speciale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata alla lotta contro l'impunità per i crimini commessi in Ucraina, invitando il procuratore generale Karim Khan”, ha ricordato la ministra.(Frp)