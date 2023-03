Medio Oriente: Jihad islamico accusa Israele di uccisione suo leader vicino a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un leader del Movimento del Jihad islamico palestinese avrebbe perso la vita in un'operazione compiuta da Israele vicino a Damasco, in Siria. Lo ha riferito l'ala militare del movimento, Brigate al Quds, in una dichiarazione, spiegando che Ali Ramzi al Aswad, un ingegnere di 31 anni, sarebbe stato ucciso da alcuni agenti israeliani vicino alla capitale siriana. "Riteniamo il nemico sionista responsabile di questo crimine", hanno riferito le Brigate al Quds, promettendo una “pronta risposta all’aggressione”. Il movimento non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della morte di Al Aswad.(Res)