Roma: in 30 mila per la Maratona tra bandiere della pace e costumi variopinti (3)

- La gara competitiva si è conclusa con la vittoria del marocchino Taoufik Allam in 2 ore 7 minuti e 43 secondi, seguito dal keniano Wilfred Kigen che ha completato il percorso in 2 ore 8 minuti e 45 secondi. È arrivato terzo il connazionale Rogers Keror che ha registrato un tempo di 2 ore 10 minuti e 50 secondi. Per l'Italia è stato l'azzurro Neka Crippa il primo che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta, con 2 ore 12 minuti e 10 secondi. Piazza d'onore per Stefano La Rosa in ottava posizione assoluta con 2 ore 18 minuti e 1 secondo. A chiudere il podio italiano è stato Alessandro Giacobazzi in nona posizione assoluta in 2 ore 22 minuti e 13 secondi. Per le donne si è aggiudicata la vittoria la keniana Betty Chepkwony in 2 ore 23 minuti e 1 secondo, seguita dall'etiope Fozya Jemal Amid con 2 ore 25 minuti e 8 secondi. Terzo posto per la connazionale Zinash Getachew con 2 ore 25 minuti e 58 secondi. (Rer)