Diritti: Gasparri (FI), no a campagne disumane contro donne e bambini

20 luglio 2021

- "E' motivo di tristezza vedere nel nostro Paese assumere iniziative contro la realtà della vita e della natura, per proporre adozioni improbabili da parte di coppie gay e norme che vanno contro la realtà. A Milano si è tenuta una manifestazione contro le donne e a favore dell'utero in affitto. I commenti di alcuni esponenti politici lo ammettono. Si è trattato di una iniziativa che apre una volta di più alla pratica dell'utero in affitto, dalla quale nessuno dei partecipanti ha preso le distanze. Siamo di fronte a una pericolosa presa di posizione contro i diritti e, in particolare, contro i diritti delle donne che nel mondo, per povertà e disperazione, mettono in vendita il proprio corpo e i propri figli. Sono tesi ampiamente fuori dal perimetro della nostra Costituzione e contrarie a principi fondamentali universali. Leggo le inquietanti parole della Boldrini che apre alla regolamentazione delle cosiddetta gestazione per altri. Assistiamo a una campagna disumana. Vediamo uno schieramento che oscilla tra i trafficanti di clandestini e i trafficanti di bambini e che per questo andrà al disastro. Difenderemo noi i diritti dei bambini e delle donne, minacciati da questa campagna estremistica. Lo faremo in nome della Costituzione, della democrazia, della libertà. Giù le mani dalle donne e dai bambini". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. (Rin)