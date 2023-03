Milano: trolley e smartphone rubati, due arresti in Stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini palestinesi di 33 e 35 anni per furto aggravato in concorso. Gli agenti della Polfer impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione Centrale, hanno notato i due girovagare all'esterno della stazione con un trolley al seguito, e insospettiti, li hanno osservati a distanza. Successivamente si sono avvicinati a un tassista che stava caricando i bagagli di alcuni clienti e, approfittando di un attimo di distrazione, hanno rubato uno smartphone all'interno dell'auto. I poliziotti, che hanno assistito all'intera scena, li hanno bloccati. Da un controllo è emerso che il trolley era stato rubato all'interno della stazione. A entrambe le vittime è stata restituito quanto rubato. (Com)