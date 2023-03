Medio Oriente: oggi in Egitto incontro tra israeliani e palestinesi per fermare violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città egiziana di Sharm el Sheikh ospita oggi un incontro tra israeliani e palestinesi per garantire una de-escalation in Cisgiordania prima dell’inizio del mese del Ramadan, il periodo in cui i musulmani digiunano dall'alba al tramonto, il cui inizio è previsto per il prossimo 23 marzo. Secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, delegazioni israeliane, palestinesi, giordane, egiziane e statunitensi partecipano all'incontro di oggi, sulla scia del vertice di Aqaba svoltosi il 26 febbraio scorso in Giordania. L'incontro a Sharm el Sheikh "mira a sostenere il dialogo tra palestinesi e israeliani per fermare le azioni unilaterali e l’escalation di tensione”, ha spiegato il ministero degli Esteri egiziano in una dichiarazione. “Questo potrebbe facilitare la creazione di un clima adatto alla ripresa del processo di pace”, ha aggiunto il ministero. La delegazione israeliana è guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Tzachi Hanegbi, ed è composta anche dal capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e dal consulente legale del ministero degli Esteri, Tal Becker. Da parte palestinese, partecipano all’incontro il segretario del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al Sheikh, dal capo ei servizi segreti generali, Majed Faraj, e dal portavoce della presidenza palestinese, Nabil Abu Rudeina. (segue) (Res)