Diritti: Grimaldi (Si), coppie omogenitoriali sono realtà, pronta legge in Parlamento

- "La straordinaria manifestazione di ieri a Milano ha lanciato un messaggio preciso alla presidente del Consiglio e alla destra al governo: sui diritti dei nostri figli e delle nostre figlie non arretriamo di un millimetro. I papà gay e le mamme lesbiche, esistono, così come esistono le famiglie arcobaleno: se ne facciano una ragione". Lo afferma Marco Grimaldi di Sinistra italiana. "Il governo ha deciso invece di accanirsi contro queste famiglie e tutta la società civile deve scendere in piazza a difenderle. Per questo - conclude Grimaldi - ho depositato come primo atto della legislatura la proposta di legge per i pieni diritti delle famiglie Lgbtqia+, sullo stato giuridico dei figli e delle figlie e per l'accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per i single, proposta figlia del lungo e intenso lavoro della nostra responsabile Libertà & Diritti Marilena Grassadonia e due associazioni straordinarie come 'Famiglie Arcobaleno - Associazione genitori omosessuali' e 'Rete Lenford - Avvocatura per i diritti Lgbti+". (Rin)