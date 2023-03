Montenegro: elezioni presidenziali, alle 11 affluenza al 20,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20,6 per cento degli aventi diritto del Montenegro ha votato alle elezioni presidenziali. È quanto emerge dai dati pubblicati dal Centro per la transizione democratica (Cdt) aggiornati alle 11. Nell nord del Paese balcanico ha votato il 19,9 per cento degli elettori, al centro il 22,8 per cento e nel sud il 17,1 per cento. Gli elettori montenegrini potranno scegliere fra vari sfidanti, fra cui il presidente in carica e leader del Partito democratico dei socialisti Milo Djukanovic, che ha servito come presidente e primo ministro del paese per oltre 30 anni; Jakov Milatovic, candidato del movimento Europe Now ed ex ministro per lo sviluppo economico; e Andrija Mandic del Fronte Democratico, avversario politico di lunga data di Djukanovic. Se nessun candidato supererà la soglia del 50 per cento dei consensi, si svolgerà un ballottaggio il 2 aprile.(Seb)