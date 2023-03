Diritti: Calenda, prevedere adozione per coppie omosessuali, ma gravidanza per altri resti reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema della gravidanza per altri non ha a che fare con la natura della coppia. Omosessuale o eterosessuale non cambia nulla. Pur rispettando il desiderio di una coppia che non può di avere figli di diventare genitori, la Gpa non è una strada eticamente accettabile", scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda. "Lo specchietto per le allodole del solo pagamento delle spese, nasconde regolarmente passaggi di denaro. E pagare una donna, in condizioni economiche precarie, perché venda la sua maternità è aberrante. Ciò premesso i bambini che si trovano in questa situazione vanno tutelati. Occorre - conclude Calenda - prevedere la possibilità di adottare per le coppie omosessuali. Dunque adozione, tutela dei figli sempre, ma la Gpa deve rimanere un reato. Ed è assurdo doverlo spiegare alla sinistra che tutti i giorni tuona contro lo sfruttamento della donna". (Rin)