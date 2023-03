Papa: Mattarella, auguri e riconoscenza per dieci anni di magistero Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lieta ricorrenza del decennale del Pontificato mi offre la graditissima opportunità di formulare, a nome della Repubblica italiana e mio personale, sentiti voti augurali uniti a sentimenti di riconoscenza per la fondamentale opera della Santità Vostra al servizio della Chiesa cattolica in Italia e nel mondo", scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Francesco. "La Sua azione pastorale ha ribadito la centralità della persona - con i suoi inalienabili diritti e i suoi altrettanto ineludibili doveri e responsabilità - per la salvaguardia del pianeta, casa comune dell’umanità tutta. Le encicliche 'Laudato si’' e 'Fratelli tutti' rappresentano pietre miliari di un cammino che nel 'Documento sulla fratellanza umana' trova nuove, concrete e promettenti prospettive di comprensione reciproca e feconda collaborazione", prosegue il capo dello Stato. (segue) (Rin)