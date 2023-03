© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio è divampato nella notte in via Ostiense, all'altezza del civico 2355, a Roma. Il rogo ha interessato 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco. Non risultano persone intossicate o ferite. Sono in corso le indagini per accertare la natura dell'incendio. (Rer)