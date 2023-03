Ecuador: 14 morti e oltre 380 feriti in terremoto al largo della costa meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 14 persone sono morte nel terremoto che ha colpito ieri la zona costiera meridionale dell’Ecuador. Altre 381 persone sono rimaste ferite. Il terremoto, di magnitudo 6,9, è avvenuto a una profondità di 10 chilometri al largo della città di Balao, nella provincia di Guayas, ed è stato avvertito anche nel nord del Perù. Le autorità non hanno lanciato allerte tsunami. La maggior parte delle vittime si è registrata nella provincia meridionale di El Oro. Il sisma ha distrutto almeno 44 abitazioni, mentre altre 90 sono state danneggiate. Colpite anche circa 50 scuole e 30 centri sanitari, mentre diverse strade sonno state bloccate dalle frane provocate dal terremoto. "Restiamo sul territorio per verificare i danni causati dal terremoto. Voglio dire che sono con voi ed esprimere la mia solidarietà e il mio impegno per le vittime", ha detto in un tweet il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso. (Brb)