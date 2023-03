Roma: quattro arresti per droga in poche ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre due operazioni hanno riguardato la zona Colombo Ostiense. Nel primo caso sono stati arrestati due giovani che si erano accordati tramite Instagram per la compravendita di droga, in via Gabriello Chiabrera, ma ignoravano di essere pedinati dalla polizia. Gli agenti li hanno sorpresi nella casa loro casa, hanno trovato 135 grammi di hashish. È quindi scattato l'arresto per i due giovani, un italiano di 18 anni e un 19enne romeno. Infine è stata arrestata una 42enne in via Padre Semeria: la donna è stata scoperta mentre tentava di cedere droga in cambio di denaro. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina e 150 euro. (Rer)