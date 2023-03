Città metropolitana Roma: vicesindaco partecipa alla Festa della camelia a Velletri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri, a Velletri in provincia di Roma, la Festa della camelia a cui ha preso parte anche il vicesindaco di Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. "La camelia a Velletri ha trovato il suo habitat naturale per diventare oggi simbolo di questo territorio. Una tradizione consolidata che oggi è divenuta non solo pregio per la coltivazione ma anche di commercializzazione in tutto il mondo", spiega Sanna in una nota. "Trovare questa pianta in famosi giardini, dal Vaticano, al Quirinale, passando per i famosi giardini di Londra, Parigi e Amburgo adornando anche Palazzo Valentini sede dell'amministrazione provinciale, è motivo di vanto - aggiunge Sanna -. La Città metropolitana sostiene tutte le tradizioni dei nostri comuni e questa in particolare, dove il terreno e il microclima rendono unico il prodotto che si coltiva. Ringrazio il sindaco Orlando Pocci per la sua ospitalità, con il quale lavoreremo assieme, per potenziare questa particolare iniziativa". (Com)