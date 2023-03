Francia: Le Maire, contiamo sui Repubblicani per approvare riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auspicio del governo francese è che i Repubblicani appoggino la riforma delle pensioni. È quanto espresso dal ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire in un’intervista a “Le Parisien” in vista del voto atteso domani all’Assemblea nazionale, camera bassa del Parlamento, che sarà decisivo per il futuro del governo. Per favorire l’adozione della riforma delle pensioni, il governo la scorsa settimana ha invocato l’articolo 49.3 della Costituzione, uno strumento che fa cadere tutti gli emendamenti a un disegno di legge in fase di dibattito accelerando la procedura di approvazione: tuttavia, l’articolo 49.3 può essere fermato solo da una mozione di sfiducia. E contro la riforma delle pensioni ne sono arrivate ben due: una del Rassemblement National e una seconda che riunisce i parlamentari di diversi partiti presentata dal deputato di Libertà, Indipendenti, Oltre Mare e Territori (Liot), Charles de Courson. Le Maire, tuttavia, nell’intervista “Le Parisien” ostenta sicurezza: “Non ci sarà una maggioranza tale da far cadere il governo”, ha detto il ministro, secondo cui "l’articolo 49.3 è uno strumento democratico, sancito dalla nostra Costituzione". Le Maire ha ribadito la necessità di riformare il sistema pensionistico: "Dobbiamo consentire gradualmente, per chi può, di lavorare di più" per finanziare "il nostro modello sociale che è tra i più generosi al mondo”. (segue) (Frp)