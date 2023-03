Francia: Le Maire, contiamo sui Repubblicani per approvare riforma delle pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi non giochiamo testa o croce per una riforma così decisiva per la nostra nazione”, ha aggiunto Le Maire. Come il presidente del Consiglio, Elizabeth Borne, e tanti altri esponenti della maggioranza e del governo, Le Maire si è rammaricato per il fatto che alcuni deputati dei Repubblicani abbiano minacciato di astenersi o di votare contro la riforma, nonostante l'accordo raggiunto al Senato, così come l’appoggio dato al testo dal presidente del partito Éric Ciotti e dal capogruppo repubblicano all'Assemblea nazionale, Olivier Marleix. “Tutti sanno che logicamente contavamo sui voti del gruppo dei Repubblicani”, ha affermato Le Maire, ricordando che loro sono stati “eletti sulla base di un programma che prevede di posticipare l'età pensionabile legale a 65 anni: la metà di loro ci ha deluso, per ragioni incomprensibili”. Secondo Le Maire, che dei Repubblicani è stato un iscritto e candidato alle primarie nel 2016, alcuni esponenti del partito hanno "perso l'orientamento”. "Speriamo che i Repubblicani tornano in sé”, ha affermato il ministro francese. (Frp)