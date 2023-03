Kazakhstan: oggi le elezioni legislative, per l'Osce partecipazione pubblica più ampia rispetto al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in Kazakhstan le elezioni legislative. Il voto porterà al rinnovamento del Majilis, la camera bassa del parlamento kazakho, e dei maslikhat, gli organismi di rappresentanza territoriale. In palio vi sono 98 seggi nel futuro Majilis, 69 dei quali spettano a candidati delle liste di partito e 29 dei quali sono destinati ai vincitori nei collegi uninominali. Nel primo caso si sono registrati 281 candidati: 80 donne e 201 uomini, con dodici gruppi etnici rappresentati e un’età media di 45,73 anni. Nel secondo caso a concorrere sono in 435, con 359 personalità indipendenti (l’82,53 per cento) e 76 rappresentanti dei partiti (il 17,45 per cento). Ad Astana, nei due collegi uninominali, si sono presentati rispettivamente 38 e 40 candidati. Ad Almaty la corsa è per tre collegi e vede sfidarsi in uno 30 candidati, negli altri 28 e 27. (segue) (Res)