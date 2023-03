Kazakhstan: oggi le elezioni legislative, per l'Osce partecipazione pubblica più ampia rispetto al passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale saranno aperti 10.233 seggi elettorali. Si potrà tuttavia votare anche in 77 sedi estere distribuite in 62 Stati. Per le amministrative sono registrati oltre 12 milioni di elettori. La Commissione elettorale centrale ha anche registrato 793 osservatori da 12 organizzazioni internazionali e da 41 diversi Paesi stranieri. Lo scorso 3 marzo la missione di osservazione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha già pubblicato un rapporto parziale nel quale si sottolinea una più ampia partecipazione pubblica alla campagna elettorale rispetto al passato. (Res)