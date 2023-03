Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo generalmente nuvoloso con addensamenti più compatti nella prima parte della giornata, irregolari schiarite da nordovest in serata. Precipitazioni deboli sparse e intermittenti dal pomeriggio sui rilievi e sui settori centrorientali della regione, tendenti a spostarsi verso est in serata. Quota neve sulle Alpi intorno a 1800 metri. Temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione. In pianura minime tra 2°C e 6°C, massime tra 15°C e 17°C. (Rem)