Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in genere poco nuvoloso, ma con addensamenti residui alla notte ed al mattino, nubi diurne sui primi rilievi centrorientali e qualche nube in quota in serata. Precipitazioni assenti, salvo deboli residue alla notte sui settori più orientali; possibile qualche isolato piovasco pomeridiano sulle prime Prealpi orientali. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 6°C, massime intorno a 18°C. (Com)