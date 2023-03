Slovenia: presidente Pirc Musar, capo dello Stato deve essere indipendente e non neutrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica non deve essere neutrale ma indipendente. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano “Delo” la presidente slovena Natasa Pirc Musar, secondo cui “c’è una grande differenza” fra questi due concetti. Il capo dello Stato “ha il potere della parola e deve usarlo”, ha detto Pirc musar. La presidente si è detta, inoltre, convinta che potrà svolgere al meglio il suo ruolo se saprà rimanere sé stessa. “Gli elettori mi hanno individuato come una persona che può fare qualcosa di buono per la Slovenia in questa carica”, ha detto Pirc Musar. (Seb)