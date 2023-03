Festa papà: Conte, momenti condivisi con figli tra i più bei ricordi, auguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra i tanti momenti vissuti con particolare intensità, quelli condivisi con i figli vanno di diritto nel cassetto più bello dei ricordi. Non è mai semplice crescere un figlio, ma è un'emozione continua provare a crescere con lui e per lui. Auguri a tutti i papà", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, che, in occasione della Festa del papà, posta una foto che lo ritrae con suo figlio. (Rin)