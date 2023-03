Business news: l’Ocse rivede al rialzo la crescita economica Usa, +1,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia degli Stati Uniti crescerà dell’1,5 per cento nel 2023. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza economica (Ocse), rivendendo al dettaglio le stime contenute nel precedente rapporto dello scorso novembre, quando agli Usa era attribuita una crescita dello 0,5 per cento. Si tratta in ogni caso di un rallentamento del prodotto interno lordo rispetto al 2022 (+2,1 per cento). Per l’anno prossimo, l’Ocse attribuisce agli Stati Uniti una crescita economica dello 0,9 per cento, rivedendo al ribasso dello 0,1 per cento la precedente stima. (Was)