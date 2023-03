Business news: ministero Finanze Oman, entrate aumentate del 22 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze dell’Oman ha riferito che, nel mese di gennaio scorso, le entrate del Sultanato hanno registrato un aumento del 22 per cento su base annua, toccando 982 milioni di rial (circa 2,5 miliardi di dollari). Stando a quanto precisato dal dicastero, citato dal quotidiano “Oman Daily”, la quota maggiore delle entrate, pari all’88 per cento, è stata rappresentata da gas e petrolio, con un aumento del 9 per cento rispetto all’anno precedente. Le entrate petrolifere, nello specifico, sono ammontate a 602 milioni di rial (1,5 miliardi di dollari) a gennaio 2023. In generale, l’avanzo di bilancio è stato di 145 milioni di rial (376,6 milioni di dollari), in aumento rispetto ai 18 milioni di rial (46,76 milioni di dollari) del gennaio 2022. (Res)